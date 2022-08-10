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Общество / Природа
10 августа 2022, 11:51

Под Верхней Пышмой локализовали крупный лесной пожар

  Валерия Белякова
Локализованный пожар

В Верхней Пышме справились с лесным пожаром. Фото: департамент информполитики Свердловской области

В Свердловской области локализовали природное возгорание под Верхней Пышмой, площадь которого составляла 11 гектаров. Сейчас огонь не распространяется, угрозы населенным пунктам нет.

С лесным пожаром боролись 25 человек — это специалисты авиалесоохраны, лесничества и МЧС. Применялась специализированная техника, сообщают в департаменте информационной политики Свердловской области.

Сейчас в регионе продолжается тушение 6 природных пожаров в Березовском, Верхней Пышме и Пелыме, а также в Сысертском и Нижнетагильском лесничествах. 4 возгорания локализованы.

Как рассказали в областном минприроды, в основном лес страдает по вине людей, в Верхней Пышме он загорелся из-за неосторожного обращения с огнем.

Областная газета Свердловской области

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