Под Верхней Пышмой локализовали крупный лесной пожар

В Верхней Пышме справились с лесным пожаром. Фото: департамент информполитики Свердловской области

В Свердловской области локализовали природное возгорание под Верхней Пышмой, площадь которого составляла 11 гектаров. Сейчас огонь не распространяется, угрозы населенным пунктам нет.

С лесным пожаром боролись 25 человек — это специалисты авиалесоохраны, лесничества и МЧС. Применялась специализированная техника, сообщают в департаменте информационной политики Свердловской области.

Сейчас в регионе продолжается тушение 6 природных пожаров в Березовском, Верхней Пышме и Пелыме, а также в Сысертском и Нижнетагильском лесничествах. 4 возгорания локализованы.

Как рассказали в областном минприроды, в основном лес страдает по вине людей, в Верхней Пышме он загорелся из-за неосторожного обращения с огнем.