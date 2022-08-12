Из Екатеринбурга в Калининградскую область на самолете перевезли сокола-балобана

Перед отправкой проведены необходимые исследования. Фото: пресс-служба регионального Управления Россельхознадзора

Предприятие Среднего Урала, специализирующееся на реабилитации хищных птиц, отправило своего питомца в Калининградскую область. Речь идет о соколе-балобане.

Вылет состоялся накануне из екатеринбургского аэропорта Кольцово. Как заявили в пресс-службе регионального Управления Россельхознадзора, отправка птицы проведена с выполнением необходимых ветеринарно-санитарных требований. Нарушений не выявлено.

Как уточнили "Областной газете" в надзорном ведомстве, балобана доставили в Калининградский клуб любителей соколиной охоты. Организация занимается спасением пернатых и проводит просветительскую работу.