В Свердловской области 17-18 августа ожидаются ночные заморозки

До Екатеринбурга заморозки не доберутся. Фото: Владимир Мартьянов

В ближайшие две ночи в отдельных районах Среднего Урала ожидаются заморозки. При этом дневная температура останется в районе +16...+23 °С.

По данным Уральского гидрометцентра, в ночь на 17 и на 18 августа в отдельных муниципалитетах, а также в горах и низинах столбики термометров опустятся до -2 °С. Также местами ожидается небольшой дождь.

Еще сильнее похолодает в Тюменской области. Там, согласно прогнозам синоптиков, температура воздуха ночью опустится до -7 °С.

При этом до Екатеринбурга заморозки не доберутся: в уральской столице в ближайшие три ночи температура воздуха составит +6...+11 °С.