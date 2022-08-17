Полезный антагонист

Специалисты в цехе бесперебойно поддерживают необходимый уровень освещения и температурного режима. Фото: Павел Ворожцов

В Екатеринбурге на этой неделе открыли первую в регионе ферму по культивированию суспензии микроводоросли хлореллы. С помощью этого живого микроорганизма планируется восстанавливать водные ресурсы Свердловской области. Эксперимент по очистке уральских озер запланирован на сентябрь и начнется с самых «цветущих» водоемов.

Сине-зеленая опасность

Хлорелла считается антагонистом нежелательных сине-зеленых водорослей (цианобактерий) – именно они создают так называемую «цветущую воду». При их активном размножении лучи солнца не могут проникать вглубь водоема, а это ведет к отсутствию фотосинтеза у глубинных растений и нехватке кислорода. В итоге гибнет рыба.

Для людей сине-зеленые водоросли также небезопасны. После купания в водоеме, где массово цветут цианобактерии, у человека могут возникнуть покраснение кожи, слизистых, зуд или сыпь. Употреблять рыбу, выловленную в мутной воде, тоже нельзя, она инфицирована токсинами сине-зеленых водорослей.

Хлорелла питается металлами и солями, содержащимися в воде, и в процессе своего развития вытесняет продукты жизнедеятельности цианобактерий. Таким образом восстанавливается микроклимат озера, появляется больше зоопланктона и бентоса, которые являются начальным звеном и пищевым ресурсом в цепочке.

Актуально применение хлореллы и в сельском хозяйстве. По своей питательности она превосходит злаковые, а по содержанию белка сопоставима с мясом, поэтому ее добавляют в корма для животных в качестве дополнительного источника витаминов.

– По сути, хлоррелла является прекрасным стимулятором роста животных. Это направление в дальнейшем мы также хотим развивать, – отметил заместитель директора ООО «Нео Лайф», которое займется воспроизводством полезной водоросли, Валерий Шпаков.

Живительная суспензия

Ферма по выращиванию хлореллы в Свердловской области открылась впервые. Лаборатория месяц работала в тестовом режиме, за это время удалось вырастить четыре тонны суспензии. А специалисты освоили технологию производства хлореллы.

– Изначально мы помещаем ее планктонный штамм в специальный контейнер – фотобиореактор. При развитии штамма постепенно происходит наращивание массы продукта. В процессе воспроизводства технолог постоянно замеряет среду, в которой он находится, добавляет туда нужные минеральные вещества, бактериальную суспензию. Хлорелле для развития и жизнедеятельности требуются аминокислоты, различные минералы и молочнокислые бактерии, – поясняет Валерий Шпаков.

Сейчас в цехе планируется производить до тысячи литров суспензии хлореллы. Этого объема хватит на одну загрузку в небольшой водоем площадью в несколько квадратных километров, к примеру, в Шарташ. Для полной очистки потребуется примерно 10–15 таких загрузок, что может стоить около 20 миллионов рублей. Со временем на предприятии хотят увеличить объемы производства, так как альтернативы хлорелле на сегодняшний день нет, говорят специалисты.

Курировать процесс очистки уральских водоемов будет в том числе и Русский экологический фонд (РЭФ). По словам директора РЭФ Ольги Глацких, фонд уже приступил к изучению общественного мнения, чтобы понять, какие водоемы являются принципиально важными для жителей региона на сегодняшний день.

– Перед очисткой водоема мы проводим исследования. Только после этого делается заключение, в котором указывается необходимое количество хлореллы для очистки того или иного водного объекта. Затем мы отдаем этот заказ партнерам на дальнейшую реализацию. Конечно, водоемов много, за один раз все восстановить не получится, но главное, есть желание людей использовать те или иные водные ресурсы, и мы будем отталкиваться от общественного мнения, – добавила Ольга Глацких.

Справка Хлорелла — одноклеточная зеленая водоросль, живущая в пресноводных водоемах. Впервые ее описал в 1890 году нидерландский биолог М.В. Бейеринк. Однако ученые того времени не уделили микроводоросли должного внимания. Переломный момент в истории хлореллы произошел после ядерных бомбардировок Японии, когда с ее помощью удалось восстановить и очистить от радиации большие площади пораженной почвы.

Технологи постепенно постоянно замеряют уровень кислотности и плотности. Фото: Павел Ворожцов

В фотобиореакторе температура должна быть всегда около 32 градусов Цельсия. Фото: Павел Ворожцов

Хлорелла живет от месяца до полугода. Фото: Павел Ворожцов