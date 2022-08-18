Спасенному жителями Екатеринбурга детенышу косули сделали операцию

Детенышу косули удалили воспаление в области скул на приеме у ветврача. Фото: предоставлено центром спасения животных "Особый питомец"

В Екатеринбурге провели операцию детенышу косули, которого спасли жители Солнечного микрорайона. В ветеринарной клинике животному удалили воспаления в области скул.

На прием к зоодоктору косуленка привезли сотрудники полевского центра спасения животных "Особый питомец". Там он оказался после того, как пару недель назад его нашли жители екатеринбургского микрорайона Солнечный. Парнокопытное забрело в один из дворов, горожане, увидев истощенное животное, увезли его на лечение и реабилитацию в Полевской.

"Он поступил к нам в крайне истощенном состоянии, из чего можно сделать вывод, что они с мамой потеряли друг друга. У него было сильное поражение клещами, рваные раны головы. Изначально были сомнения, что он выживет. Но он полностью восстановился, уверенно стоит на ногах, играет", — рассказала "Областной газете" учредитель центра спасения животных "Особый питомец" в городе Полевском Татьяна Голик.

В питомнике детеныша назвали Яриком. В течение двух недель ему будут делать перевязки и обрабатывать скулы. Волонтеры намерены поддерживать связь с ветврачом онлайн.

Видео предоставлено Татьяной Голик.

Сотрудники центра рассказали, что в восстановлении детенышу помогло козье молоко, которым его выкармливали. Здоровью Ярика сейчас ничего не угрожает. Его познакомили с другой обитательницей питомника — маленькой косулей Янкой. Она попала на реабилитацию сразу после рождения полтора месяца назад.

Сейчас Ярика вместе с его подругой готовят к зиме. Для них покупают сено и веники. Выпускать в дикую природу животных не планируют.

"Выкормленные людьми косули не подлежат выпуску в природу. Такое животное не боится людей и не понимает опасности от хищников или тех же машин на дорогах. Мы не первый год занимаемся косулями, они у нас в основном остаются. Может быть мы попробуем технологию наполовину вольного содержания, при котором они постепенно дичают", — добавила Татьяна Голик.

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