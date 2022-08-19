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Общество / Природа
19 августа 2022, 11:31

В Екатеринбургском зоопарке показали нового питомца – медведицу Хатангу

белая медведица

Хатанга пополнит коллекцию зоосада, а также примет участие в российской программе восстановления популяции белых медведей. Фото: Полина Зиновьева

Сегодня в Екатеринбургском зоопарке состоялось торжественное открытие обновленного вольера для белых медведей. Горожанам показали Хатангу, которую в начале месяца привезли из Москвы.

Заведующая сектором хищных млекопитающих Мария Матвеева рассказала "Областной газете", что новый питомец чувствует себя хорошо. Поскольку Хатанга молода, она очень подвижна, целыми днями плавает и играет. Специалист также не исключила, что белой медведице подыщут жениха для продолжения рода.

Пока между взрослой медведицей Айной и молодой Хатангой стоит перегородка. Животные постепенно знакомятся. Площадь нового вольера позволяет: она увеличена по сравнению с предыдущим почти в 2,5 раза и составляет 700 "квадратов". Благодаря этому питомцам зоопарка будет комфортно.

Фото: Полина Зиновьева

В вольере есть три круглогодичных бассейна, берлоги, предусмотрены родовые на случай появления медвежат, участки с натуральным грунтом (галькой) и игровыми элементами.

Фото: Полина Зиновьева

После презентации возле вольера поставили забор. Это обязательные меры, еще несколько дней будет карантин.

Фото: Полина Зиновьева

Напомним, строительство вольера началось после того, как глава Екатеринбурга достиг договоренности с руководством Московского зоопарка о передаче уральской столице молодой медведицы. Теперь она пополнит коллекцию зоосада, а также примет участие в российской программе восстановления популяции белых медведей.

Фото: Полина Зиновьева
Областная газета Свердловской области

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