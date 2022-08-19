За сутки в Свердловской области ликвидировали три лесных пожара

Все действующие пожары локализованы. Фото: Галина Соловьева

На Среднем Урале число природных пожаров за минувшие 24 часа сократилось вдвое — с шести до трех. По данным на 10:00 19 августа, общая площадь охваченных огнем лесов составляет 18 гектаров.

Пожары остались в Березовском городском округе и под Екатеринбургом. Все они локализованы, дальнейшее распространение огня остановлено, уточнили в региональном департаменте информполитики.

Согласно сводному плану тушения лесных пожаров на территории Свердловской области в 2022 году, для ликвидации возгораний могут быть привлечены в общей сложности 4,5 тыс. человек и 2 тыс. единиц спецтехники. Кстати, в период с 2019 по 2021 годы в рамках нацпроекта "Экология" парк лесопожарной техники на Среднем Урале был обновлен на 96%.

Напомним, сообщать о возгораниях необходимо по бесплатному телефону авиалесоохраны 8 800 100-94-00, единому номеру 112 или с помощью мобильного приложения "Берегите лес!".

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