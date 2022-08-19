В Свердловской области выявили 7 случаев бешенства диких животных

На Среднем Урале за 2 месяца зафиксировано 7 случаев бешенства у диких животных. Такие данные предоставлены областной ветлабораторией.
Специалисты выявили четырех зараженных лисиц. Две из них обитали в окрестностях Полевского, по одной – в селе Кочневское Белоярского района и в поселке Краснояр ГО Ревда.
Кроме того, в деревне Пылаева Пышминского района и в селе Троицкое Богдановичского района обнаружили двух больных бешенством енотовидных собак. Барсук с тем же диагнозом выявлен в деревне Азева Ирбитского района.
Как отмечают в департаменте ветеринарии Свердловской области, вирус передается при укусе со слюной. Если на вас напало животное, необходимо немедленно обратиться в медорганизацию для прохождения курса вакцинации против бешенства. Для человека вирус смертельно опасен.
Добавим, что в государственных учреждениях ветеринарии предусмотрена бесплатная вакцинация домашних животных (собак и кошек) против бешенства.