В Свердловской области выявили 7 случаев бешенства диких животных

В регионе зафиксированы четыре лисицы с бешенством. Фото: Галина Соловьева

На Среднем Урале за 2 месяца зафиксировано 7 случаев бешенства у диких животных. Такие данные предоставлены областной ветлабораторией.

Специалисты выявили четырех зараженных лисиц. Две из них обитали в окрестностях Полевского, по одной – в селе Кочневское Белоярского района и в поселке Краснояр ГО Ревда.

Кроме того, в деревне Пылаева Пышминского района и в селе Троицкое Богдановичского района обнаружили двух больных бешенством енотовидных собак. Барсук с тем же диагнозом выявлен в деревне Азева Ирбитского района.

Как отмечают в департаменте ветеринарии Свердловской области, вирус передается при укусе со слюной. Если на вас напало животное, необходимо немедленно обратиться в медорганизацию для прохождения курса вакцинации против бешенства. Для человека вирус смертельно опасен.

Добавим, что в государственных учреждениях ветеринарии предусмотрена бесплатная вакцинация домашних животных (собак и кошек) против бешенства.