Темы дня

Общество / Природа
19 августа 2022, 16:13

В Свердловской области выявили 7 случаев бешенства диких животных

лиса

В регионе зафиксированы четыре лисицы с бешенством. Фото: Галина Соловьева

На Среднем Урале за 2 месяца зафиксировано 7 случаев бешенства у диких животных. Такие данные предоставлены областной ветлабораторией.

Специалисты выявили четырех зараженных лисиц. Две из них обитали в окрестностях Полевского, по одной – в селе Кочневское Белоярского района и в поселке Краснояр ГО Ревда.

Кроме того, в деревне Пылаева Пышминского района и в селе Троицкое Богдановичского района обнаружили двух больных бешенством енотовидных собак. Барсук с тем же диагнозом выявлен в деревне Азева Ирбитского района.

Как отмечают в департаменте ветеринарии Свердловской области, вирус передается при укусе со слюной. Если на вас напало животное, необходимо немедленно обратиться в медорганизацию для прохождения курса вакцинации против бешенства. Для человека вирус смертельно опасен. 

Добавим, что в государственных учреждениях ветеринарии предусмотрена бесплатная вакцинация домашних животных (собак и кошек) против бешенства.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
19.08.2022, 16:43 / Общество
7 екатеринбурженок удостоены звания "Дочь города — дочь России"
19.08.2022, 16:22 / Общество
Песню журналиста "ОГ" ко дню рождения Екатеринбурга перевели на разные языки
19.08.2022, 16:13 / Общество
В Свердловской области выявили 7 случаев бешенства диких животных
19.08.2022, 15:57 / Общество
Грабителя с игрушечным пистолетом из Первоуральска вместо тюрьмы отправили в больницу
19.08.2022, 15:35 / Общество
Свердловский фермер вошел в десятку лучших пахарей России