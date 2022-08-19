Футболисты "Урала" ищут хозяев бездомным животным. Фото

Игроки ФК "Урал" на фотосессии с бездомными животными. Фото: официальная страница футбольного клуба "Урал" в социальной сети "ВКонтакте"

Футболисты клуба "Урал" решили помочь фонду "Зоозащита" в устройстве четвероногих подопечных. Во Всемирный день бездомных животных игроки приняли участие в фотосессии с питомцами, у которых нет хозяев.

Приютских кошек и собак зоозащитники привезли на "Екатеринбург Арену". В съемке с ними участвовали Эрик Бикфалви, Илья Помазун, Александр Юшин и Эмерсон, сообщили в пресс-службе ФК. Снимки уже появились на официальной странице клуба в соцсети "ВКонтакте".

Полузащитник Эрик Бикфалви сфотографировался с двухлетней овчаркой Ладой. Он предлагает обратить внимание на энергичную и хорошо обучаемую собаку.

Фото: официальная страница футбольного клуба "Урал" в социальной сети "ВКонтакте"

Вратарь Илья Помазун помогает найти дом добряку Гуни. Волонтеры спасли его с живодерни. 12-летний пес любит детей и обожает обниматься.

Фото: официальная страница футбольного клуба "Урал" в социальной сети "ВКонтакте"

Защитник Эмерсон уверяет, что милые котята могут подарить новым хозяевам массу эмоций. Том Сойер и Гекльберри Финн когда-то были выброшены в гаражах, их спасли неравнодушные люди. Сейчас два пушистых брата ищут своего человека, они уже приучены к лотку.

Фото: официальная страница футбольного клуба "Урал" в социальной сети "ВКонтакте"

Полузащитник Александр Юшин пристраивает Василису, ей 3,5 месяца. Спортсмен называет ее ласковым щенком, который вырастет до средних размеров.

Фото: официальная страница футбольного клуба "Урал" в социальной сети "ВКонтакте"

Все животные вакцинированы и стерилизованы. Сейчас на попечении зоозащитников 250 собак и 120 кошек. Всем необходимо питание — 20 августа у входов на "Екатеринбург Арену" в точках приема зрители могут оставить корм.

Напомним, ранее в Екатеринбурге жители микрорайона Солнечный спасли истощенного детеныша косули. Дикое животное отправили в центр спасения "Особый питомец".