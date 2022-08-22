В Арамиле началась рекультивация несанкционированной свалки

В следующем году на свалке проведут биологическую рекультивацию. Фото: департамент информполитики Свердловской области

В Арамиле Свердловской области началась рекультивация несанкционированной свалки бытовых и промышленных отходов. Работы идут с опережением графика.

В настоящее время рабочие убрали деревья и кустарники, сформировали площадку и нанесли выравнивающий слой песка. Также они завершают демонтаж участков водоотводных канав и устанавливают систему удаления отравляющих веществ, а также изолирующий экран, передает департамент информполитики Свердловской области.

"Комплекс мероприятий по рекультивации рассчитан на 2 года. На эти цели предусмотрено 163,3 млн рублей, из которых 103,9 млн рублей выделены Свердловской области из федерального бюджета. Итогом реализации проекта станет восстановление более 5 гектаров земель, на которых располагались 300 тысяч кубометров отходов различных видов и классов опасности", — пояснил министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Алексей Кузнецов.

В следующем году на свалке проведут биологическую рекультивацию — создадут почвенно-плодородный слой. Отметим, работы ведутся в рамках федерального проекта "Чистая страна" нацпроекта "Экология".

Добавим, также в Екатеринбурге продолжается работа по восстановлению нарушенных земель на полигоне ТБО "Широкореченский". Он эксплуатировался с 1960 по 2015 годы, объем накопленных отходов составлял около 6 млн кубических метров. До конца 2022-го на объекте планируется завершить технический этап, а в следующем году — провести рекультивацию. Площадь восстановленных земель при этом составит 23 гектара.