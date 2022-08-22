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22 августа 2022, 15:45

Свердловскую область до конца рабочей недели накроет смог

смог

Предупреждение будет отменено в 20:00 26 августа. Фото: Павел Ворожцов

На Среднем Урале объявлено предупреждение о неблагоприятных метеорологических условиях (НМУ). Смог продержится в регионе до пятницы.

Сообщение появилось на сайте Уральского гидрометцентра.

"С 20 часов 22 августа на территории Свердловской области ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Объявляются НМУ первой степени опасности", — сообщают синоптики.

Предупреждение будет отменено в 20:00 26 августа.

Как сообщала "Областная газета" ранее, за минувшие выходные в регионе потушили 8 лесных пожаров. На утро 22 августа в Свердловской области было зарегистрировано 5 очагов. Добавим также, что местами на Среднем Урале сохраняется высокая и чрезвычайная пожарная опасность (4-й и 5-й класс горимости леса по региональной шкале).

Областная газета Свердловской области

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