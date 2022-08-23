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Общество / Природа
23 августа 2022, 12:35

Михаил Мишустин создал правительственную комиссию по борьбе с лесными пожарами

пожар в лесу

Первое заседание правительственной комиссии пройдет уже сегодня, 23 августа. Фото: Галина Соловьева

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о создании правительственной комиссии по ликвидации лесных пожаров. Ее председателем назначен вице-премьер — руководитель Аппарата правительства Дмитрий Григоренко.

В состав комиссии в частности вошли глава Минприроды РФ Александр Козлов, замглавы МЧС России Виктор Яцуценко, замглавы Росгидромета Владимир Соколов, замруководителя Рослесхоза Алексей Венглинский, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и врио губернатора Рязанской области Павел Малков.

Как уточняется на сайте кабмина, комиссия будет заниматься координацией работы федеральных ведомств, министерств и органов власти по локализации и тушению природных пожаров в центральной части страны. Первое заседание правкомиссии состоится уже сегодня, 23 августа.

Добавим, что в связи с жаркой погодой местами на Среднем Урале сохраняется высокая и чрезвычайная пожарная опасность (4-й и 5-й класс горимости леса по региональной шкале).

Областная газета Свердловской области

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