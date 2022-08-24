Свердловские суды рассмотрели 13 уголовных дел по фактам незаконной охоты

По четырем из них вынесены обвинительные приговоры. Фото: Алексей Кунилов

В Свердловской области с начала 2022 года суды рассмотрели 13 уголовных дел по фактам незаконной охоты. По 9 из них назначены штрафы, по остальным — вынесены обвинительные приговоры и конфисковано оружие. В общей сложности браконьеры возместили более 3 млн рублей.

В частности, за 6 незаконно добытых косуль уралец получил 3,5 года колонии строгого режима и штраф в размере 240 тыс. рублей. Автомобиль и охотничье снаряжение браконьера конфисковали, передает департамент информполитики региона.

Стоит отметить, на Среднем Урале ведется постоянная борьба с браконьерами. Ей занимаются сотрудники департамента по охране, контролю и регулированию использования животного мира Свердловской области и правоохранительных органов.

"Для этого [борьбы с незаконной охотой — Прим. ред.] государственные инспекторы оснащены всем необходимым: видеорегистраторами, техникой, в том числе высокопроходимой, оружием. Они имеют большой опыт и знания. В преддверии старта осеннего сезона призываю всех охотников строго соблюдать закон, вести добычу животных по правилам", — отметил директор департамента Александр Кузнецов.