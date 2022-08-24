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Общество / Природа
24 августа 2022, 12:15

Жителей Ивделя в случае ЧС обеспечат водой из подземных скважин

  Валерия Белякова
Водоем

В Ивделе на случай ЧС зарезервированы 5 подземных скважин. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Пять скважин с водой зарезервировало минприроды Свердловской области для Ивделя. Подземные источники будут использовать для водоснабжения населения на случай возникновения чрезвычайных ситуаций.

Месторождение подземных вод находится в одном километре западнее от Ивделя. Скважины способны ежесуточно обеспечивать жителей водой в объеме 3,5 тысяч кубометров. Ее можно использовать для питья и бытовых нужд. Источники защищены от загрязнения и засорения, сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

"Пригодность подземных вод для питья определяется по результатам санитарно-эпидемиологических заключений", — отметил министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Алексей Кузнецов.

На Среднем Урале сформирован перечень населенных пунктов, которые необходимо обеспечивать резервной водой в случае чрезвычайных ситуаций. В 35 территориях скважины проверены и поставлены на учет. Особое внимание в этом вопросе уделяется Екатеринбургу и Нижнему Тагилу. В областном центре при ЧС готовы расконсервировать нерабочие подземные источники и задействовать существующие водозаборы. В Нижнем Тагиле на эти цели зарезервировано Верхне-Выйское месторождение воды, расположенное под землей.

Областная газета Свердловской области

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