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Общество / Природа
25 августа 2022, 13:03

В Свердловской области локализованы все природные пожары

лес

Сохранить лес можно, соблюдая правила пожарной безопасности. Фото: Галина Соловьева

На Среднем Урале зафиксировано 12 лесных пожаров на общей площади 85 гектаров. Они все локализованы и не представляют опасности.

Очаги зафиксированы в Березовском, Кушвинском, Режевском городских округах, под Екатеринбургом, Первоуральском, Верхней Пышмой, Верхней Турой, в Сухоложском лесничестве. На перечисленных территориях работают около 200 человек и 47 единиц спецтехники.

По данным департамента информполитики Свердловской области, причиной всех возгораний является неосторожное обращение людей с огнем.

При обнаружении возгорания необходимо сообщать о нем по бесплатному телефону авиалесоохраны 8 800 100-94-00, по единому номеру 112 или с помощью мобильного приложения "Берегите лес!".

Добавим, с 15 апреля по октябрь в регионе действует пожароопасный сезон. Леса находятся под наблюдением видеокамер системы "Лесохранитель", ведется авиамониторинг. В случае необходимости к борьбе с огненной стихией может быть привлечено 4,5 тысячи человек, задействовано около 2 тысяч единиц техники.

Областная газета Свердловской области

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