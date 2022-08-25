Чусовая становится чище

Один из самых «популярных» видов отходов на туристических стоянках – консервные банки Фото: Екатерина Сердитых

Энтузиасты из Свердловской области и Пермского края провели масштабный экосплав по одной из популярных среди туристов уральских рек – Чусовой. Активный отдых они совместили с уборкой мусора, оставленного недобросовестными путешественниками. По итогам акции на полигоны было вывезено 6 тонн отходов.

В этом году экосплав стартовал одновременно в поселке Прогресс, Нижнем селе, Чусовом, Усть-Утке, Харёнках и Усть-Койве. Он собрал около двухсот участников из городов Свердловской области и Пермского края. Организаторами акции стали общественники первоуральского движения «Город Первых».

В пластиковые и строительные мусорные мешки отправлялось все, что экотуристы нашли на пути: очки для плавания, различная обувь, металлические предметы, бытовой мусор, были даже дубленка и большой моток медной проволоки.

– Поначалу было страшно, так как раньше я никогда не сплавлялась, но очень хотелось внести вклад в очищение Чусовой. И, как оказалось, не зря. Чем дальше продвигались по маршруту, тем больше было мусора, – рассказывает участница экосплава Ольга Антонова.

Команда катамарана супругов Елены и Дмитрия Дубовиков собрала с десяток пластиковых и строительных мусорных мешков. Супруги рассказывают, что на воду с общественниками они спустились впервые, а ждали экосплав с осени прошлого года.

– Мы с общественниками собирали мусор на субботнике в Первоуральске, на берегу Чусовой. Узнали, что будет еще и сплав проводиться, решили поучаствовать. Это плюсик в карму. Тут интересные люди, с которыми можно пообщаться, – рассказывает Елена.

– Считаю, нужно привлекать еще больше людей к борьбе с проблемами экологии. В следующий раз позовем поучаствовать в акции друзей, – дополняет ее супруг.

Участники движения рассказали корреспонденту «ОГ», что сначала они просто устраивали субботники на берегу, а уже потом обратили внимание на акваторию Чусовой.

– Впервые сплавлялись в 2020 году, – говорит координатор сплава на участке Нижнее село – Трёка – Светлана Ржанникова. – Тогда к нам присоединились жители Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Ревды и Первоуральска. За день очистили 80 километров акватории и берегов Чусовой в Свердловской области. В прошлом году длина маршрутов составила уже более 130 километров, захватив и Пермский край.

По словам эковолонтеров, большая часть сплавляющихся помогает им постоянно. Участник сплава Александр Русинов к общественникам присоединился только в этом году, но уже успел посетить несколько субботников. В уборке на воде помогает во второй раз.

– Решил занять свободное время делом. Экосплав – это хороший отдых, совмещенный с пользой. Для меня важно помочь туристам, которые поедут на Чусовую. Ведь многие и детей берут с собой, а лучше отдыхать, когда вокруг чисто. К тому же на пути нам попалось много битого стекла и металла, о которые можно пораниться, – рассказывает Александр.

У камня Шайтан неподалеку от Нижнего Села (Первоуральский ГО) участники акции встретили туристов из Пензы, которые поблагодарили их за помощь в поддержании чистоты на Чусовой.

– Я опытный турист, но здесь впервые. Раньше сплавлялся в других регионах. Могу сказать, что относительно них здесь очень чисто, особенно, учитывая, сколько людей тут отдыхает. Уверен, не в последнюю очередь это благодаря волонтерам. Когда вернусь домой, буду всем друзьям рекомендовать отдых на Чусовой, – рассказал гость из Пензы Артём Карпов.

Организаторы сплава говорят: их усилия дают плоды. «Чусовая стала чище. В предыдущие годы мы собирали вдвое больше отходов. В этот раз, осмотрев стоянки и русло, мы заметили, что отдыхающие практически перестали оставлять мусор», – делится наблюдениями Светлана Ржанникова.

Экосплав – путешествие на катамаранах, в ходе которого его участники собирают мусор из воды, со дна реки и с туристических стоянок на берегу. Катамараны останавливаются у берега по очереди.

Справка: Экосплав «Герои Чусовой» проводится третий год первоуральскими общественниками. За это время было собрано и вывезено мусора: в 2020 году – 15 тонн на участке в 80 км; в 2021 году – 13 тонн на участке в 130 км; в 2022 году – 6 тонн на участке в 108 км.

После сплава весь мусор собрали в одном месте, откуда его вывез мусоровоз Фото: Екатерина Сердитых