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27 августа 2022, 09:36

Екатеринбург с утра накрыл плотный туман

туман

Днем в Екатеринбурге ожидается +24...+26 °С и небольшой дождь. Фото: Нина Георгиева

Утром 27 августа уральская столица погрузилась в густой туман. В условиях ухудшенной видимости автомобилистам следует двигаться особенно осторожно.

Согласно прогнозам синоптиков Уральского гидрометцентра, днем в Екатеринбурге ожидается +24...+26 °С и небольшой дождь. В некоторых муниципалитетах Среднего Урала будет гроза.

При этом уже в воскресенье в регионе потеплеет до +29 °С.

Отметим, что в условиях недостаточной видимости на дорогах автомобилистам необходимо снизить скорость, соблюдать ПДД и держаться на безопасном расстоянии до впереди идущего транспорта. По данным онлайн-табло аэропорта Кольцово, туман никак не сказался на работе воздушной гавани — задержек не зафиксировано.

Областная газета Свердловской области

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