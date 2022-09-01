На Среднем Урале 2 сентября ожидаются сильный ветер, ливни и град

МЧС продлило на 2 сентября штормовое предупреждение в Свердловской области. Фото: Владимир Мартьянов

МЧС продлило на 2 сентября штормовое предупреждение в Свердловской области. В пятницу на Среднем Урале будут лить дожди, ожидается сильный ветер с порывами до 25 метров в секунду, а также град.

В непогоду жителям региона рекомендуют держать окна, форточки и двери закрытыми, а также воздержаться от работ на высоте и открытом воздухе. Находясь на улице, следует держаться как можно дальше от деревьев, линий электропередачи, навесных и неустойчивых конструкций, потому что ветер и осадки могут их оборвать.

Если непогода застала в пути, лучше переждать ее в придорожном кафе или на заправке. В ином случае рекомендуется остановиться на обочине, закрыть все окна и дождаться окончания дождя, напоминают в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

О происшествиях необходимо сообщать по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России 101 или единому номеру вызова экстренных служб 112.