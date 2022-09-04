В Сысерти проходит осенняя массовая прогулка. Фото

Мероприятие проходит в парке Бажовские места. Фото: Павел Ворожцов

Сегодня жители Свердловской области принимают участие в массовой прогулке "Бажовская верста — 2022". Мероприятие проводится в Сысерти.

Тема прогулки в этом году — заповедная природа. Участникам на выбор было предложено четыре маршрута протяженностью от 8 до 33 километров. Старты прошли с 9:00 до 11:00.

Фото: Павел Ворожцов

Фото: Павел Ворожцов

Как рассказал министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Алексей Кузнецов, в начале пути все желающие могли взять мешок для сбора мусора в лесу и на берегах водоемов. Он также отметил, что на финише добровольцы получат подарки.

Фото: Павел Ворожцов

Фото: Павел Ворожцов

"Массовая прогулка в Сысерти проводится во все сезоны. У нас есть майская, не майская прогулка. А осенью мы встречаемся в нашем природном парке Бажовские места", — сказал глава Сысертского городского округа Дмитрий Нисковских.

По его словам, традиционно во время "Бажовской версты" готовится какое-то блюдо. В этот раз угощают солянкой из местных продуктов. Ее смогут попробовать участники мероприятия.

Фото: Павел Ворожцов

Также сегодня в Верхне-Сысертское водохранилище выпустили молодых сазанов. Организаторами выступили Нижне-Обский филиал ФГБУ "Главрыбвод" и Русский экологический фонд.

Фото: Павел Ворожцов