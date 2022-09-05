«Версты» бояться – в лес не ходить

Фото: Павел Ворожцов

В минувшее воскресенье жители области приняли участие в ежегодной массовой прогулке вокруг Сысерти «Бажовская верста». Всего на четыре маршрута от 8 до 33 километров вышли более 3 800 уральцев. Корреспондент «ОГ» Иннокентий ЛАВРЁНОВ вместе с участниками прошелся по точкам маршрута, поучаствовал в экологической акции «Чистый лес» и посмотрел на зарыбление Верхне-Сысертского водохранилища.

В этом году проведение прогулки было приурочено к юбилею парка «Бажовские места», по территории которого проходит большая часть маршрутов. Несмотря на ветреную погоду, люди шли целыми семьями, включая домашних питомцев. Много было и школьников – 2 200 детей приняли участие в прогулке в составе организованных групп.

– Количество участников осенней прогулки «Бажовская верста» ежегодно растет, – рассказал министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Алексей Кузнецов. – Полюбоваться красотой уральской природы, лесом, небом, озерами и реками приехали любители активного отдыха не только из Свердловской, но и из соседних Челябинской, Тюменской, Курганской областей.

В этом году организаторы посвятили прогулку заповедной природе, которая часто встречается в сказах Павла Бажова, а на контрольных пунктах для туристов были приготовлены активности от партнеров «Бажовской версты». Так, на десятом КП показали фигурки птиц, обитающих в Свердловской области, – от похожей на воробья овсянки до дятла. А самым маленьким участникам было предложено угадать, какая птица изображена на картинке.

Также на всех маршрутах, кроме самого короткого (только потому, что тот проходит большей частью по Сысерти), прошла акция «Чистый лес». На старте или контрольном пункте можно было взять мешки и по пути собрать мусор, а на финише обменять его на фирменные сувениры.

– В рамках экологической акции мусора собирают достаточно много, но радует, что с каждым годом его на маршрутах становится меньше, – отметил глава Сысертского городского округа Дмитрий Нисковских. – Затем мы его сортируем, перерабатываем пластик и делаем из него малые архитектурные формы – вазоны, скамейки.

Всех участников, кто завершил свое путешествие после 14 часов, на стартовой площадке ждали розыгрыш призов, концертная программа и мастер-класс по приготовлению солянки от шеф-повара Георгия Матвеева, победителя пятого сезона «Адской кухни». Вместе с министром природных ресурсов и экологии Алексеем Кузнецовым и Дмитрием Нисковских он приготовил более 160 литров супа из местных ингредиентов и угостил им участников мероприятия.

Клевое место В этот же день состоялось зарыбление Верхне-Сысертского водохранилища, расположенного на территории парка «Бажовские места». Специалисты Нижне-Обского филиала ФГБУ «Главрыбвод» и активисты Русского экологического фонда (РЭФ) выпустили в Верхне-Исетское водохранилище около 2,5 тысячи годовалых сазанов. Это произошло в рамках подписанного здесь же соглашения между директором РЭФ Ольгой Глацких и главой Сысерти Дмитрием Нисковских. – Мы подписываем соглашение с Русским экологическим фондом, чтобы исследовать нашу воду и узнать, какие мероприятия надо провести, чтобы улучшить качество воды – например зарыбить, как сейчас, или поселить определенные микроорганизмы, чтобы наша вода стала еще более чистой, – сказал Дмитрий Нисковских. Напомним, только в прошлом году по национальному проекту «Экология» было благоустроено 13 особо охраняемых природных территорий, проведено зарыбление озера Балтым, Новомариинского, Верхне-Сысертского и Волчихинского водохранилищ.

Фото: Павел Ворожцов

Фото: Павел Ворожцов

Фото: Павел Ворожцов

Фото: Павел Ворожцов

Фото: Павел Ворожцов