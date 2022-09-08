Свердловские лесничества обеспечили новыми российскими внедорожниками

Ключи от новых внедорожников для патрулирования вручили представителям 8 свердловских лесничеств. Фото: Полина Зиновьева

Лесничества Свердловской области получили новые автомобили для патрулирования лесов. По одному внедорожнику Нива Legend появилось в Березовском, Гаринском, Камышловском, Карпинском, Нижнесергинском, Тавдинском, Талицком и Туринском лесничествах. Машины были приобретены на федеральные деньги на общую сумму в 7 миллионов рублей.

Ключи и документы на машины представителям лесничеств вручил первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Шмыков, сообщили в департаменте информационной политики региона.

Для работы этих учреждений были специально приобретены внедорожники, которые могут передвигаться в труднодоступных местах. Полноприводные машины имеют высокий дорожный просвет. Автомобили оснащены бортовым компьютером и GPS-маяками, что позволит следить за их местонахождением. Стальная защита картера должна помочь избежать поломок при прохождении лесных дорог.

Фото: Полина Зиновьева

"Леса Свердловской области занимают площадь в 15 миллионов гектаров – это около 80% всей территории региона. Использование лесопатрульной техники позволяет повысить эффективность работы инспекторов. Выявление нарушений ведется оперативнее – это помогает защитить уральские леса от противоправной деятельности человека", – отметил Алексей Шмыков.

С учетом машин, поступивших с 2019 года, новой техникой в Свердловской области обеспечены все 30 лесничеств. В 2023 году регион намерен приобрести еще 15 автомобилей. На Среднем Урале патрулирование лесов ведется по маршрутам, протяженность которых больше 97 тысяч километров. Работники следят за обстановкой вдоль дорог, на берегах водоемов, в тайге. Ситуацию наблюдают на местах легальной заготовки древесины. Тщательный мониторинг дает результаты. С начала 2022 года в Свердловской области на 4% снизился объем незаконных рубок, всего за 8 месяцев было выявлено 378 нарушений лесного законодательства.

Фото: Полина Зиновьева

Лесопатрульные автомобили используются и для мониторинга пожарной обстановки.

"Доля пожаров на землях лесного фонда, ликвидированных в первые сутки с момента выявления, составляет более 80%. По сравнению с прошлым годом количество природных пожаров уменьшилось в 2 с половиной раза, площадь, пройденная пожарами, сократилась более чем в 3 раза", – рассказал министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Алексей Кузнецов.

В Свердловской области реализуют национальный проект "Экология", в рамках которого ведется сохранение лесного фонда. На месте погибшего и вырубленного леса высаживают новый. Для этого на Среднем Урале ежегодно формируют запас семян.

Также по нацпроекту с 2018 по 2021 годы на 96,2% в регионе удалось обновить парк лесопожарной техники.

Напомним, с начала года в Свердловской области потушили 494 природных возгорания.