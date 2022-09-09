Кошку жалко

На днях свердловский областной суд отправил на два года в колонию строгого режима жителя Березовского, который выбросил с 5-го этажа дома кошку. Животное упало на асфальтированную дорогу и получило серьезные травмы. Решение суда вызвало широкий резонанс в обществе: это стало едва ли ни первым столь суровым приговором за жестокое обращение с животным.

Преступление березовчанин Ян Ашихмин совершил в нетрезвом состоянии 18 июня 2021 года. Во время семейной ссоры и на глазах у ребенка мужчина выбросил с балкона кошку Мусю. В отношении мужчины было возбуждено дело за жестокое обращение с животными. В апреле 2022 года суд Березовского городского округа признал жителя виновным и приговорил его к условному наказанию на год и восемь месяцев с испытательным сроком. Однако в надзорном ведомстве посчитали приговор несправедливым и подали апелляционное представление в судебную коллегию по уголовным делам Свердловского облсуда. В итоге облсуд принял доводы прокуратуры, судебная коллегия изменила приговор злоумышленнику на реальное лишение свободы.

– При вынесении приговора суд учел личность подсудимого, ведь он ранее был судим. Повлияло на решение и то, что мужчина совершил противоправные действия, находясь в нетрезвом состоянии и в присутствии ребенка. Обычно, если подобные дела доходят до суда, то вердикт мягче, как правило, связанный с условным лишением свободы до трех лет, – прокомментировала адвокат Анна Шилова.

По словам адвоката, ключевую роль в таких делах играет общественный резонанс, публикации в СМИ, внимание зоозащитников. Если этого нет, то дела, связанные с жестоким обращением с животными, разваливаются и до суда не доходят. Поэтому живодеры чувствуют себя практически в полной безопасности.

– Из моей памяти не выходит случай, когда двух несчастных собак расстреляли. Их нашли в лесу. Один пес был уже мертв, второго к счастью, успели спасти, несмотря на то, что в него стреляли в упор, прямо в морду. Он провел несколько месяцев в реанимации. Сейчас это мой лучший друг, живет у меня, – рассказывает зооволонтер Евгения Ханипова.

Увы, бездомных животных не становится меньше. Как говорят зоозащитники, причина тому – безответственность, а порой и жестокость людей.

По словам практикующего психолога Никиты Утеева, люди, как правило, не в силах контролировать свою агрессию под воздействием алкоголя или запрещенных веществ. Эти факторы негативно влияют на общий эмоциональный фон и на проявление эмоций, а также на оценку последствий своих действий. Поэтому в таком состоянии человек и устраивает расправу над теми, кто не может дать отпор, в первую очередь над беззащитными животными.

Жестокое обращение необязательно подразумевает лишь физическое насилие. Выбросить котенка на улицу на произвол судьбы – жестокость не меньшая. Чаще всего люди избавляются таким способом от бывших домашних любимцев, потому что они им становятся в тягость, признаются волонтеры. – Берут щенка или котенка для своего ребенка. Несколько месяцев тот с ним поиграл, а потом животное ему надоело, и родители не находят ничего лучше, чем просто выбросить. Ну это же не игрушка, – добавляет зоозащитница Евгения Ханипова.

Чтобы это прекратить, считают волонтеры, нужно ввести обязательное чипирование всех домашних животных, а также штрафы для тех, кто выбросил питомца. – Конечно, это огромнейшая работа. Но нужно вести какой-то контроль. Более того, необходима стерилизация всех бродяжек. Только такая комплексная работа возымеет эффект, – заключила Евгения Ханипова.

Бродячих собак отлавливает спецпредприятие, как правило, при нем существует приют для животных. Там им обеспечивают кров, питание, необходимое лечение и стерилизацию, а затем чипируют и отпускают. Другая ситуация с кошками – они интересны только зооактивистам и просто неравнодушным жителям. Бывает, что сильная и безграничная любовь к четвероногим доводит до того, что в квартире вместе с хозяйкой живут десятки кошек. В декабре прошлого года зоозащитники обнаружили квартиру на ВИЗе, в которой хозяйка держала порядка ста питомцев. Животные жили в жуткой антисанитарии, на запах из жилища неоднократно жаловались соседи. Как оказалось, квартира была арендована, и ее владелица даже не знала, что в помещении находится столько животных. Чтобы не доводить до крайности, ветврачи рекомендуют также стерилизовать кошек.

– Многие из них непородистые, поэтому потомство не пользуется спросом, а некоторые кошки способны приносить по 4–5 котят по 4 раза в год. Лучше решить проблему с пристраиванием ненужных животных еще до ее появления, то есть стерилизовать кошку или кота в раннем возрасте, до года. Процедура эта несложная и недорогая, – говорит ветеринарный врач Анар Ибраева.

Справка: Санкция части 1 статьи 245 УК РФ (жестокое обращение с животными) предусматривает альтернативные виды наказаний: штраф в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо обязательные работы на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительные работы на срок до 1 года, либо ограничение свободы на срок до 1 года, либо арест на срок до 6 месяцев. Самое строгое наказание, предусмотренное санкцией, – лишение свободы на срок до 3 лет. Часть вторая статьи 245 УК РФ предусматривает ответственность, если указанные действия совершаются группой лиц по предварительному сговору или организованной группой в присутствии малолетнего, с применением садистских методов, с публичной демонстрацией, в том числе в СМИ или Интернете в отношении нескольких животных и влечет более строгое наказание – до 5 лет лишения свободы. Уголовной ответственности подлежат лица, достигшие 16 летнего возраста.