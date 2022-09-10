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Общество / Природа
10 сентября 2022, 16:01

На Среднем Урале высадят миллион деревьев в рамках акции "Сохраним лес"

  Валерия Белякова
Высадка саженцев сосны

На Среднем Урале высадили новые саженцы деревьев в рамках акции "Сохраним лес". Фото: департамент информационной политики Свердловской области

На Среднем Урале в рамках всероссийской акции "Сохраним лес" за 2022 год высадят более миллиона новых деревьев. 150 тысяч саженцев появятся на территории региона до конца октября, сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

"Это работа по лесовосстановлению, которая ведется планомерно в Свердловской области. За год в регионе будет высажен миллион новых деревьев. Таким образом мы компенсируем потери леса от пожаров, вырубки деловой древесины и старых деревьев, которые заготавливают свердловчане на дрова. Каждый год принимаю участие в акции. Приятно, когда ты посадил лес, и он растет", – рассказал первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Шмыков, принявший участие в акции по восстановлению леса.

Сегодня посадки новых деревьев начали с Сысертского лесничества. Помочь приехали 120 неравнодушных свердловчан: студенты, общественники, сотрудники областных министерств, ведомств. Их силами были высажены 4 тысячи двухгодовалых саженцев сосны на территории в один гектар. Ранее на этом месте деревья вырубали для заготовки дров на зиму. Всего на Среднем Урале в рамках акции "Сохраним лес" подготовлена 31 площадка.

"Леса в Свердловской области занимают площадь в 15 миллионов гектаров – это 80% всей территории области, наш регион входит в число лидеров по этому показателю. Перед нами стоит ответственная задача по сохранению и приумножению природного богатства Среднего Урала. Согласно национальному проекту "Экология" в России и на Урале должно высаживаться столько деревьев, сколько было вырублено или сгорело. Мы следуем этим правилам", – сказал министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Алексей Кузнецов.

Впервые всероссийская акция "Сохраним лес" в рамках нацпроекта "Экология" была проведена в 2019 году. За несколько лет в ней приняли участие 2,5 миллиона человек со всей страны, они высадили больше 150 миллионов деревьев. Помочь в восстановлении леса может любой желающий, для этого необходимо зарегистрироваться на сайте сохранимлес.рф.

Напомним, ранее в свердловские лесничества поступили новые российские внедорожники, их будут использовать для патрулирования территорий.

Областная газета Свердловской области

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