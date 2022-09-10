Ночью в Свердловской области ожидаются заморозки до -2 °С

С 11 по 13 сентября в Свердловской области местами ожидается понижение температуры до -2 °С. Фото: Владимир Мартьянов

Сегодня ночью в Свердловской области в некоторых районах ожидаются заморозки до -2 °С. Информацию сообщают синоптики Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

"Ночью 11-13 сентября местами в Свердловской области ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до -2 °С", — опубликованы данные о погоде на сайте учреждения.

Завтра на Среднем Урале обещают переменную облачность с ночным и утренним туманами. Температура воздуха будет варьироваться от +1 °С до +6 °С, местами заморозки до -2 °С. В понедельник ожидают такую же погоду, только днем в некоторых территориях, возможно, пройдет дождь. В воскресенье и понедельник синоптики прогнозируют северо-западный ветер со скоростью до 8 метров в секунду. Во вторник он сменится на юго-западный и южный.

13 сентября в регионе сохранится переменная облачность с возможными небольшими дождями и локальными заморозками до -2 °С. Средняя температура воздуха ожидается в Свердловской области от 0 °С до +5 °С.

Напомним, ранее "Областная газета" сообщала о прохладной погоде на 10 и 11 сентября.