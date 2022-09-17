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17 сентября 2022, 09:32

Смог задержится в Нижнем Тагиле до конца выходных

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До этого предупреждение о смоге в Нижнем Тагиле было объявлено на период с 12 по 16 сентября. Фото: Павел Ворожцов

Уралгидромет продлил предупреждение о смоге в Нижнем Тагиле. Город будет окутан дымкой до конца выходных.

Ранее предупреждение о смоге было объявлено на период с 12 по 16 сентября.

"С 20:00 16 сентября на территории городского округа "город Нижний Тагил" ожидаются неблагоприятные метеорологические условия для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Объявляются НМУ первой степени опасности", — сообщается на сайте Уральского гидрометцентра.

Предупреждение продлится до 20:00 18 сентября (воскресенье).

Добавим, что 13 сентября синоптики объявили о смоге на территории всей Свердловской области. Дымка должна рассеяться к вечеру субботы, 17 сентября.

Областная газета Свердловской области

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