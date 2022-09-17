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17 сентября 2022, 18:14

Начало следующей недели на Среднем Урале будет жарким, но дождливым

Осенний город

Свердловчане дождались бабьего лета, но даже оно будет дождливым. Фото: Галина Соловьева

Бабье лето наконец-то добралось до Свердловской области — уже в ближайшие дни температура воздуха поднимется до +25...+28 °С. При этом синоптики прогнозируют дожди.

По данным Уральского гидрометцентра, в воскресенье, 18 сентября, в Екатеринбурге ожидается +18...+20 °С. В понедельник температура воздуха днем поднимется до +22...+24 °С, а во вторник — до +26...+28 °С. Все 3 дня столбики термометров ночью будут показывать +9...+14 °С.

В целом по Свердловской области ожидается аналогичная температура, однако на севере 19 сентября будет +15 °С, а 20 сентября — +19 °С.

При этом вплоть до вторника будет облачно и дождливо — осадки ожидаются как в Екатеринбурге, так и в других районах Среднего Урала. Ветер юго-западный, 4–9 метров в секунду.

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