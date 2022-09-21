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21 сентября 2022, 20:52

К выходным в Свердловской области похолодает до +8 °С

осень

Самым теплым днем этой осени в Екатеринбурге стало 20 сентября, когда воздух прогрелся до +28 °С. Фото: Галина Соловьева

Бабье лето на Среднем Урале оказалось совсем коротким — уже в ближайшие выходные, 24-25 сентября, скандинавский антициклон принесет похолодание. В северной и восточной части Свердловской области ожидаются ночные заморозки, а дневная температура составит +7...+12 °С.

Самым теплым днем этой осени в Екатеринбурге стало 20 сентября, когда воздух прогрелся до +28 °С. В последующие дни температура будет ежедневно падать на 2 °С.

"Местами, особенно на севере и востоке Свердловской области, 24 и 25 сентября ночами могут возникать заморозки -1...-3 °С, а днем температура будет +7...+12 °С. Прохладная погода удержится и на следующей неделе, в первые дни недели 26-27 сентября пройдет дождь", — сообщает главный синоптик Уральского гидрометцентра Галина Шепоренко.

Также она напомнила, что в прошлом году в период с 17 по 25 сентября наблюдались регулярные ночные заморозки, шел небольшой дождь, а температура воздуха днем находилась на уровне +6...+11 °С.

Областная газета Свердловской области

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