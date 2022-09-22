Смог продержится на Среднем Урале до конца недели

Смог рассеется к вечеру понедельника. Фото: Галина Соловьева

Синоптики объявили предупреждение о неблагоприятных метеорологических условиях в Свердловской области. Смог продержится до вечера понедельника.

Об этом сообщается на сайте Уральского гидрометцентра.

"С 20:00 22 сентября на территории Свердловской области ожидаются неблагоприятные метеорологические условия для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Объявляются НМУ первой степени опасности", — говорится на сайте.

Предупреждение будет отменено в 20:00 26 сентября.

Сегодня екатеринбуржцы начали жаловаться на сильный запах гари — оказалось, что источником дыма стал пожар на торфянике на юго-востоке уральской столицы. Возгорание было локализовано еще вечером 21 сентября, сообщил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.