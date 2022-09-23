В Екатеринбургском зоопарке для полосатого варана сделали вольер с укрытием

В вольере варана сделали укрытие по требованию прокуратуры. Фото: пресс-служба природоохранной прокуратуры Свердловской области

По требованию природоохранной прокуратуры Свердловской области в Екатеринбургском зоопарке для варана переоборудовали вольер. Для крупной ящерицы сделали укрытие, где можно спрятаться от посторонних глаз.

Как сообщили в пресс-службе надзорного ведомства, ранее сотрудники прокуратуры провели в зоопарке проверку соблюдения законодательства об ответственном отношении к животным.

Фото: пресс-служба природоохранной прокуратуры Свердловской области

Фото: пресс-служба природоохранной прокуратуры Свердловской области

Выяснилось, что в вольере варана нет специального помещения для укрытия, которое требуется данному виду животных. Природоохранной прокуратурой был подан иск в Октябрьский суд Екатеринбурга, который удовлетворил требования сотрудников ведомства. Теперь у обитателя зоопарка есть пространство, где он может спрятаться от посетителей и отдохнуть.

Напомним, в этом году Екатеринбургскому зоопарку исполнилось 92 года. В августе на постоянное место жительства сюда привезли белую медведицу Хатангу.