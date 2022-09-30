ФСБ задержала свердловчанина за попытку диверсии на железной дороге

Задержанный мужчина хотел устроить сход вагонов с железной дороги. Фото: Алексей Кунилов

На Среднем Урале сотрудники Федеральной службы безопасности задержали мужчину, который пытался устроить диверсию на железной дороге. Информацию корреспонденту "Областной газеты" подтвердили в пресс-службе УФСБ РФ по Свердловской области.

"В отношении гражданина, о котором идет речь, следственным подразделением УФСБ возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 281 УК РФ ("Диверсия"). С его участием проводятся необходимые следственные действия. Иные обстоятельства уголовного дела в интересах следствия на данный момент не разглашаются", — прокомментировали в пресс-службе ведомства.

По данным источника, знакомого с ситуацией, задержан был гражданин РФ 1993 года рождения, который был завербован спецслужбами Украины. На 80 километре перегона Реж – Стриганово мужчина установил алюминиевую перемычку между рельсами, чтобы устроить сход вагонов с бронетехникой.

Инсайдер "Областной газеты" добавил, что задержанный мужчина придерживался антироссийских взглядов, осуждал специальную военную операцию, частичную мобилизацию и внешнюю политику России. Поддерживал позицию, пропагандируемую вооруженными силами Украины.

Напомним, ранее в Свердловской области силовики задержали лжеветерана ФСБ, который использовал поддельное удостоверение.