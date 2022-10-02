В Екатеринбурге в начале недели ожидается потепление до +18 °С

Дожди ожидаются в отдельных районах Свердловской области. Фото: Галина Соловьева

Уральские синоптики обещают свердловчанам тепло в начале следующей недели. Уже во вторник воздух прогреется до +18 °С, а дожди ожидаются лишь в отдельных районах Свердловской области.

Ночная температура воздуха выйдет из минусовой зоны — в ночь на понедельник в Екатеринбурге столбики термометров будут показывать +4...+6 °С, спустя сутки температура поднимется до +7...+9 °С, а еще через день опустится до +5...+7 °С. В понедельник днем будет +12...+14 °С, во вторник — +16...18 °С, а в среду снова +12...+14 °С.

Аналогичные показатели будут и в других муниципалитетах Свердловской области.

В первый день рабочей недели в Екатеринбурге ожидается облачность, возможны небольшие дожди. Однако в следующие два дня будет солнечно и без осадков. Ветер юго-западный 4–10 метров в секунду, сообщается на сайте Уральского гидрометцентра.