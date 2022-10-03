На Среднем Урале до 6 октября сохраняется чрезвычайная пожарная опасность

На Среднем Урале потеплеет до +18 °С. Фото: Галина Соловьева

В отдельных районах Свердловской области до 6 октября сохраняется высокая и чрезвычайная пожарная опасность. Об этом сообщают синоптики Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

По данным Гидрометцентра, в ближайшие дни в регион придет еще одно "бабье лето". 4 октября местами дневная температура воздуха прогреется до +18 °С. Ожидается небольшой и умеренный дождь.

Чуть прохладнее будет 5 октября — днем +16 °С. Синоптики прогнозируют слабый ветер и отсутствие осадков. 6 октября начнется похолодание до +13 °С днем, ожидается облачная погода с прояснениями и небольшими дождями. Ночные температуры с 4 по 6 октября будут варьироваться от +2 °С до +9 °С.

Напомним, в начале прошлой недели на Свердловскую область обрушился снегопад. В Екатеринбурге натиска стихии не выдерживали деревья — падали на дороги и припаркованные рядом автомобили.