В Волчихинское водохранилище выпустили 62 тысячи сазанов

Для определения подходящего вида рыб проводятся исследования. Фото: Полина Зиновьева

Мероприятие по зарыблению водного объекта прошло сегодня, 6 октября. В водохранилище выпустили несколько десятков тысяч молодых особей сазана.

"Сазан — оптимальная рыба для зарыбления на Урале, она достаточно неприхотливая и хорошо приживается", — рассказал руководитель Уральского филиала ФГБНУ "Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии" Кирилл Ершов.

Фото: Полина Зиновьева

По его словам, в данном водоеме также могли прижиться белый амур и толстолобик. Он также заверил, что место для дальнейшего зарыбления еще есть.

Фото: Полина Зиновьева

Как уточнили в пресс-службе ЕМУП "Водоканал", сегодняшнее мероприятие направлено на устранение возможного причиненного вреда биоресурсам Ново-Мариинского водохранилища при ремонте гидроузла. Напомним, что в ходе выполнения необходимых работ частично понижался уровень воды в водохранилище.

"Экосистема Ново-Мариинского водохранилища после проведения ремонта постепенно восстанавливается. Наполнение водой произошло естественным путем за счет приточности рек, межсезонных осадков и паводка, а биоресурсы рек Нижнеобского бассейна будут восполняться в результате выпуска молоди рыбы", — сообщил технический директор "Водоканала" Кирилл Шутов.

Напомним, Ново-Мариинское водохранилище используется как резервный источник водоснабжения столицы Урала.