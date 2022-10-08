Темы дня

Общество / Природа
8 октября 2022, 17:59

Площадь активно тлеющего у деревни Большое Седельниково торфяника сократилась до 6 га

тлеющий торфяник

Продолжается мониторинг и ликвидация отдельных очагов тления. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

С начала тушения огнеборцы ликвидировали возгорание активно тлеющего торфа на общей площади 29 гектаров. Работы продолжаются.

К тушению привлечены 111 человек. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области, огнеборцы "с помощью шансового инструмента перемешивают торф, после чего заводняют территорию".

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

Для определения скрытых очагов используют специальный термощуп. Он показывает температуру почвы на глубине тушения торфа.

Уточняется, что ежедневно на месте пожара продолжается мониторинг обстановки с помощью беспилотных летательных систем.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
08.10.2022, 23:04 / Спорт
«Автомобилист» проиграл, но сохранил лидерство на «Востоке»
08.10.2022, 20:02 / Спорт
"Уралочка" одержала первую полноценную победу на чемпионате России
08.10.2022, 18:35 / Общество
В Свердловской области проходят Дни молодежи Донбасса
08.10.2022, 18:07 / Спорт
Младший сын Кости Цзю одержал четвертую победу в карьере
08.10.2022, 17:59 / Общество
Площадь активно тлеющего у деревни Большое Седельниково торфяника сократилась до 6 га