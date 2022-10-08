Площадь активно тлеющего у деревни Большое Седельниково торфяника сократилась до 6 га

Продолжается мониторинг и ликвидация отдельных очагов тления. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

С начала тушения огнеборцы ликвидировали возгорание активно тлеющего торфа на общей площади 29 гектаров. Работы продолжаются.

К тушению привлечены 111 человек. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области, огнеборцы "с помощью шансового инструмента перемешивают торф, после чего заводняют территорию".

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

Для определения скрытых очагов используют специальный термощуп. Он показывает температуру почвы на глубине тушения торфа.

Уточняется, что ежедневно на месте пожара продолжается мониторинг обстановки с помощью беспилотных летательных систем.