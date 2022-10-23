В Лечебном микрорайоне Екатеринбурга волонтеры высадили более 1 200 молодых деревьев

До конца октября на 31 площадке Среднего Урала высадят около 150 тысяч деревьев. Фото: департамент информполитики Свердловской области

В рамках Всероссийской акции "Сохраним лес" в Екатеринбурге высадили более 1 200 молодых пихт, лиственниц, сосен и кедров. Замглавы регионального минприроды Андрей Курьяков отметил, что такие акции проходят в Свердловской области ежегодно и в них участвуют тысячи человек.

До конца октября на 31 площадке Среднего Урала будет высажено около 150 тысяч деревьев, а за 2022 год — более 1 миллиона.

"Такими акциями мы учим граждан нашей страны "зеленому" и бережному отношению к природе. Посадить полгектара городского леса — это достаточно сложные работы, человек понимает, что вырастить один саженец до состояния взрослого леса — это труд большого количества людей", — заявил Андрей Курьяков.

Фото: департамент информполитики Свердловской области

Всероссийская акция "Сохраним лес" направлена на восстановление лесных массивов, пострадавших от вырубки, пожаров и других негативных факторов. Впервые мероприятие провели в 2019 году, напомнили в департаменте информполитики Свердловской области. За прошедшие 3 года к акции присоединились около 2,5 млн участников, а высажено было более 150 млн деревьев.