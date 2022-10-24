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Общество / Природа
24 октября 2022, 17:41

Медведи, еноты и барсуки Екатеринбургского зоопарка ложатся в спячку

Барсук и медведь

В зоопарке ветеринары в течение зимы регулярно проверяют состояние спящих животных. Фото: пресс-служба Екатеринбургского зоопарка

В зоопарк Екатеринбурга пришла зима. В связи с похолоданием пожилая бурая медведица Ветка, белокоготные Карат и Чара, гималайские мишки Гай и Сойка, а также еноты с барсуками готовятся к спячке.

Сезонная спячка характеризуется понижением температуры тела у животных до 31 °С, замедлением дыхания и метаболизма. При беспокойстве они могут быстро и легко проснуться. Медведи и другие хищники умеренного климатического пояса, вроде енотов, енотовидных собак и барсуков, ложатся в спячку только после того, как нагуляют достаточное количество жира.

"В дикой природе медведей, которые не нагуляли достаточного количества подкожного жира и проснулись раньше времени, называют "шатунами". Они обречены на голодную смерть, поскольку найти пропитание зимой в лесу для медведя не представляется возможным. Встреча с таким зверем в лесу крайне опасна и для человека, т.к. голодный медведь очень агрессивен", — пояснили в пресс-службе питомника.

В зоопарке ветеринары в течение зимы регулярно проверяют состояние спящих животных.

При этом белые медведи Айна и Хатанга бодрствуют круглый год и на них, как и на остальных жителей Екатеринбургского зоопарка, можно посмотреть даже зимой.

Областная газета Свердловской области

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