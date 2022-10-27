Земснаряд применили в мирных целях

Убирать иловые отложения со дна водоема необходимо, иначе он обмелеет, погибнет рыба, ряска и водоросли будут его заболачивать. Земснаряд эту проблему исключает. Фото: Илья Колесов

В Нижнем Тагиле для реабилитации основного питьевого источника – Черноисточинского водохранилища – используют единственное в регионе техническое судно – земснаряд. Его преимуществами являются скорость проведения работ и экологичность. Извлеченный с его помощью ил со дна пруда будет использоваться для благоустройства города. В 2023 году хорошо зарекомендовавший себя аппарат планируется использовать для очистки водоемов Екатеринбурга.

Полмиллиарда на зачистку

Земснаряд был спущен на воду этим летом. Его специально для Нижнего Тагила изготовил Цимлянский судомеханический завод (Ростовская область). Стоимость снаряда составила 72 млн рублей, сейчас это собственность города и одна из немногих подобных машин, эксплуатирующихся в России.

Устройство используют для экологической реабилитации Черноисточинского водохранилища – основного источника питьевого водоснабжения тагильчан. В 2000-х в этом водоеме неоднократно фиксировался мор рыбы. Экологи били тревогу: в водохранилище попадают промышленные отходы, донные отложения растут, поэтому нужно срочно принимать меры по его спасению. На проблему обратил внимание губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. В 2016 году глава региона утвердил комплексный план по реабилитации водного объекта.

В результате сброс промышленных отходов в пруд был прекращен – специалисты законсервировали шламонакопитель, который использовался для очистки сточных вод и был основным источником загрязнения водоема. Вдобавок удалось капитально отремонтировать плотину на пруду, восстановить донный спуск, укрепить берег и приступить к проектированию новой станции водоподготовки, которая будет подавать горожанам чистую воду. Работы проводились за счет средств областного и муниципального бюджетов.

С 2020 года проект реабилитации Черноисточинского водохранилища получил федеральный статус. Правительство Свердловской области сумело убедить Росводресурсы в необходимости очистить дно пруда от ила. На эти цели из бюджета РФ в рамках нацпроекта «Экология» был выделен 441 млн рублей.

Ничто не скроется

Изначально технику для сбора ила планировалось взять в аренду в Санкт-Петербурге, рассказал «ОГ» глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев:

– Но стоимость аренды оказалась запредельной – 500 тысяч рублей в день. И это еще без цены доставки самого земснаряда. В итоге мы решили его купить. Как выяснилось, это было правильным решением. Теперь у нас есть собственное судно, которое город может использовать в любое время и в разных проектах. К тому же мы успели с покупкой до скачка цен – сегодня такая техника стоит намного дороже.

Тагильский земснаряд считается сверхкрупным: его производительность – 1,1 тысяча кубометров в час. Он не самоходный, поэтому специально для него был приобретен буксировщик. Снаряд пришел в Нижний Тагил в разобранном виде, его собирали прямо на берегу Черноисточинского пруда. В конце июня судно начало работать на первом участке водоема – со стороны реки Чауж и Ушковской канавы.

– За четыре месяца со дна пруда поднято 210 тысяч кубометров иловых отложений, – сообщил «ОГ» директор МУП «Тагилдорстрой» (это предприятие является генподрядчиком проекта. – Прим. авт.) Игорь Васильев. – Ежедневно собирается около 20 тысяч кубометров пульпы – смеси ила и воды. Бригада специалистов следит за движением земснаряда с помощью специального навигационного оборудования. Оно позволяет в режиме онлайн видеть рельеф дна и оценивать эффективность очистки. Работы будут проходить до установки на водоеме ледового покрова, а весной возобновятся.

Следующая цель – Екатеринбург

Работу земснаряда можно назвать безотходной. Как выяснила «ОГ», поднятый со дна ил поступает в пульпопровод длиной 3,5 км, проложенный по воде и суше. Оттуда донные отложения идут на площадку складирования, попутно в них добавляется флокулянт – безопасный для человека реагент, отделяющий воду от ила.

Очищенная вода поступает в водоотводные канавы, затем в отстойник и вытекает в реку Черную. А грязевые массы укладываются в специальные мешки – геотубы. За зиму ил высушат и вывезут с площадки складирования в отдельное хранилище. Получившийся грунт будет использоваться в проектах благоустройства городских территорий.

Завершить работы по очистке Черноисточинского водохранилища планируется осенью 2023 года, сообщили в пресс-службе нижнетагильской мэрии. За полтора года со дна водоема поднимут более 550 тысяч кубометров ила. Далее областное правительство планирует арендовать тагильскую технику для очистки дна озера Шарташ и реки Исети в Екатеринбурге. Сроки начала работ пока не озвучиваются – вопрос находится в стадии обсуждения, сообщили в региональном минприроды.