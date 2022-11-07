Владимир Путин поручил создать Всероссийское экологическое движение

Президент России Владимир Путин дал ряд поручений по итогам встречи с участниками молодежного экологического форума "Экосистема. Заповедный край". В частности, Администрация президента совместно с Росмолодежью должны будут подготовить предложения по созданию Всероссийского молодежного экологического движения.
Ответственными за реализацию назначены первый замруководителя Администрации главы государства Сергей Кириенко и руководитель Росмолодежи Ксения Разуваева. Предложения должны быть представлены до 1 декабря 2022 года, говорится на сайте Кремля.
Кроме того, Правительство РФ совместно с организацией "Российское общество "Знание" при участии Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи должны будут организовать мероприятия по экологическому просвещению школьников. Для этого привлекут студентов, аспирантов и сотрудников научных организаций.
Кроме того, Владимир Путин поручил восстановить деятельность движения юных натуралистов. Доклад о реализации поручений должен быть представлен до 1 февраля 2023 года и далее — ежегодно.
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