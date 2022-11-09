Госдума РФ рассмотрит законопроект об уголовной ответственности за незаконный сбор краснокнижных растений

Привлечь к уголовной ответственности по новой статье можно будет только тех граждан, которые совершили преступление умышленно. Фото: Павел Ворожцов

Депутаты и сенаторы внесли в Госдуму РФ законопроект о введении уголовной ответственности за незаконный сбор и уничтожение особо ценных растений из Красной книги. Планируется ввести наказание в виде лишения свободы на срок до 9 лет.

Сейчас в законодательстве уголовная ответственность предусмотрена за незаконную охоту на животных и птиц на особо охраняемых природных территориях, а также за незаконную добычу краснокнижных представителей фауны.

"Для наиболее эффективной реализации целей стратегии экологической безопасности необходимо обеспечить единую систему правовой защиты особо ценных диких животных, обитателей водной среды и растений, занесенных в Красную книгу. Повышенная ответственность за уничтожение редких животных и водных обитателей действующим законом предусмотрена, а в отношении особо ценных растений — нет", — заявил председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

В отношении редких растений, которые находятся под угрозой исчезновения, в УК РФ действуют только общие положения статьи 259 УК РФ (уничтожение критических местообитаний для организмов, занесенных в Красную книгу РФ) и 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений). При этом по статье 259 УК РФ с 2018 по 2020 год не было вынесено ни одного обвинительного приговора, уточняется на сайте нижней палаты парламента.

Новым законопроектом предлагает дополнить Уголовный кодекс статьей 260.1, которая ужесточит наказание за незаконное уничтожение, повреждение, добычу, сбор и оборот особо ценных растений из Красной книги. По этой статье человека могут приговорить к лишению свободы на срок от 6 до 9 лет со штрафом до 1 млн рублей.

Отмечается, что привлечь к уголовной ответственности по новой статье можно будет только тех граждан, которые совершили преступление умышленно, а не по неосторожности.