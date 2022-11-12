Дно Черноисточинского водохранилища планируют очистить до конца 2023 года

Со дна Черноисточинского водохранилища планируют собрать 500 тысяч кубометров отложений. Фото: Алексей Кунилов

Работы по очистке Черноисточинского водоема от донных отложений планируют закончить в Свердловской области осенью 2023 года. Реабилитация водохранилища, которое является питьевым источником Нижнего Тагила, проводится в рамках нацпроекта "Экология".

За 4 месяца со дна пруда подняли больше 230 тысяч кубометров отложений. Это почти половина от всего запланированного объема, сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

До активной фазы работ Черноисточинское водохранилище готовили к очистке в течение года. На объекте проложили пульпопровод, сделали площадку для складирования ила и отстойник для фильтрационных вод. Также были приобретены геотубы и привезен специально изготовленный земснаряд. Его на воду спустили в июле 2022 года. С помощью него донные отложения собирали в геотубы, было расчищено больше 50 гектаров водоема. После весь ил был высушен, его планируют использовать в качестве удобрений.

Планы по экологической реабилитации Черноисточинского и Верхне-Выйского водохранилищ были утверждены губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым в 2016 году. Работы проводились в основном за счет областного и местного бюджетов. С 2020 года средства на очистку Черноисточинского водоема стали выделять из федерального бюджета. Глава региона обосновал необходимость проведения реабилитации водохранилища перед Федеральным агентством водных ресурсов.

Со дна пруда планируют собрать около полумиллиона кубометров ила. Общая стоимость проекта превысит 440 миллионов рублей. На зиму работы по очистке временно прекращены.

Напомним, экологическое восстановление Черноисточинского водохранилища началось на Среднем Урале летом 2022 года.