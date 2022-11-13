На Среднем Урале продлили предупреждение о сильном снегопаде и гололедице

У пешеходов во время снегопада может быть ограничен обзор. Фото: Павел Ворожцов

Неблагоприятные погодные условия сохранятся на территории Свердловской области до 14 ноября. В регионе ожидаются сильные снегопады, ветер до 15 метров в секунду и гололедица.

Отметим, что ранее предупреждение о непогоде было объявлено на 13 ноября.

В пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области напоминают, что в такую погоду следует плотно закрывать все окна и двери, а также соблюдать правила пожарной безопасности. Если непогода застала на улице, рекомендуется держаться как можно дальше от построек, линий электропередачи, мостов, эстакад, деревьев и промышленных объектов, строящихся или ремонтируемых зданий. Сильный ветер может сорвать элементы кровли и стекла.

Отделение пропаганды ОГИБДД УМВД России по Екатеринбургу напоминает автомобилистам о мерах безопасности на дорогах. Водителям нужно соблюдать безопасную дистанцию и боковой интервал, быть аккуратнее при совершении маневров, а также снижать скорость с учетом погодных условий. Следует отложить дальние поездки.

Кроме того, участникам дорожного движения следует быть предельно внимательными. Автомобилистам стоит помнить, что при гололеде тормозной путь машины значительно увеличивается, а у пешеходов во время снегопада может быть ограничен обзор.

Обращаться за помощью в подразделения Госавтоинспекции можно круглосуточно по телефону 02. При происшествиях также необходимо звонить в пожарно-спасательную службу МЧС России по номеру 101 или единому телефону экстренных служб — 112.