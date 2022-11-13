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13 ноября 2022, 17:46

Одевайтесь теплее: к середине недели в Екатеринбурге похолодает до -18 °С

Похолодание

На севере Свердловской области во вторник похолодает до -20 °С, а в среду ночью ожидается -26 °С. Фото: Галина Соловьева

На Средний Урал придет сильное похолодание. К середине недели температура воздуха ночью в Екатеринбурге упадет до -18 °С, а в муниципалитетах на севере области — до -26 °С.

Как сообщают синоптики Уральского гидрометцентра, с понедельника по среду в Екатеринбурге, как и в других районах Свердловской области, будет идти снег. На дорогах может появиться снежный накат.

В уральской столице 14 ноября ожидается -3...-5 °С — такая температура ожидается как днем, так и ночью. Однако уже на следующие день столбики термометров опустятся до -10...-12 °С, а к среде — до -13...-18 °С.

На севере Свердловской области во вторник похолодает до -20 °С, а в среду ночью ожидается -26 °С.

Как писала "ОГ" ранее, предупреждение о непогоде на Среднем Урале продлили до 14 ноября. В ГУ МЧС по Свердловской области и ГИБДД по Екатеринбургу напомнили о правилах безопасности.

Областная газета Свердловской области

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