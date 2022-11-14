В Москве ветер – в Екатеринбурге пробки

Фото: Алексей Кунилов

Столицу России в выходные окутал штормовой ветер, ломающий деревья. В эти же дни столица Урала оказалась под действием скандинавского циклона. На город и регион обрушились снегопады, с последствиями которых уже двое суток борются коммунальные службы. За выходные только с улиц Екатеринбурга убрали и вывезли на полигоны более 650 тонн снега. В город пришли 9-балльные пробки. По прогнозам уральских синоптиков, погодные катаклизмы на этом не закончатся. Уже ночью столбик термометра опустится ниже минус 20 градусов.

В ночь на понедельник на Среднем Урале выпало более 13 сантиметров осадков. На ликвидацию последствий непогоды в регионе вывели 227 единиц коммунальной техники. Для борьбы с гололедом дорожники использовали 60 тонн песка и пять тысяч тонн пескосоляной смеси, сообщили в управлении автомобильных дорог Свердловской области. Они отметили, что сейчас на дорогах федерального значения введен режим повышенной готовности, который продлится до окончания неблагоприятных дорожных условий.

Выпавший снег доставил немало неприятностей автолюбителям. Из-за дождя и снегопада, прошедших накануне, на дорогах образовалась гололедица. Утро понедельника в Екатеринбурге началось с масштабных пробок. По данным одного из онлайн-сервисов для навигации, заторы достигали девяти баллов.

При этом серьезного увеличения аварийности на дорогах не случилось, рассказали в пресс-службе ГИБДД по Свердловской области. Для того, чтобы и в дальнейшем исключить возможные ДТП, автоинспекторы рекомендуют водителям выбирать пониженный скоростной режим, отказаться от резких маневров, опасных обгонов и перестроений. Не обошлось и без наставлений пешеходам:

«Пешеходы должны помнить, что от их действий на дороге также зависит безопасность других участников движения. Для перехода дороги следует выбирать регулируемые перекрестки и пешеходные переходы, в темное время суток выбирать освещенные участки дорог и иметь на одежде световозвращающие элементы», – сообщили в региональном управлении ГИБДД.

Безопасностью на дорогах обеспокоилась и региональная прокуратура. Заместителю главы Екатеринбурга Алексею Бубнову и руководителям районных дорожно-эксплуатационных управлений (ДЭУ) объявили предостережение. Надзорное ведомство напомнило, что безопасность на дорогах – один из приоритетов работы властей. От качества расчистки улиц зависит бесперебойное движение транспорта.

«В настоящее время прокуратурой города организован комплекс проверочных мероприятий, которые будут проводиться на системной основе в течение всего зимнего периода, по их результатам будет дана принципиальная оценка качества проведения сезонных работ по уборке МО «город Екатеринбург» от снега», – отметили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

В администрации города рассказали, что заместитель главы Екатеринбурга Алексей Бубнов провел рабочее совещание со службами благоустройства. Он поручил активизировать уборку тротуаров, площадок остановочных комплексов и пешеходных переходов, особое внимание уделяя расчистке труднодоступных участков.

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области призывает водителей и пешеходов соблюдать правила дорожного движения и меры безопасности, учитывать сложные дорожные условия. А также не создавать помех дорожной технике, которая занимается очисткой дорог и обочин от снега.

Стихия В Москве в эти дни бушевала стихия. В выходные там поднялся шквалистый ветер, по данным метеослужб, днем он достигал 22-х метров в секунду. Он срывал крыши, ломал деревья, сносил на своем пути металлические ограждения и даже остановки общественного транспорта. Экстренные службы города подсчитали, было повалено почти 100 деревьев, от которых пострадали 62 автомобиля.

Прогноз Главный синоптик Уральского гидрометцентра Галина Шепоренко: «Для ноября это естественно, и оттепель, и усиление морозов. В ближайший период циклон будет постепенно отодвигаться от нашей территории и уходить в центральные районы Сибири. Осадки будут слабеть, однако мороз усилится, в южной половине области температура может опуститься до минус 17–22 градусов. Наиболее низкие температуры нас ожидают со среды по пятницу на этой неделе. В ближайшие трое-четверо суток на севере области будет минус 20–27 градусов – настоящие зимние морозы. При этом крупных осадков пока не ожидается».