В Екатеринбурге первая половина рабочей недели будет солнечной, но холодной

С 21 по 23 ноября синоптики обещают в уральской столице переменную облачность и слабый ветер 2–7 метров в секунду. Фото: Галина Соловьева

С понедельника по среду жителей уральской столицы порадует комфортная погода: в Екатеринбурге будет светить солнце, ветер ожидается слабый, а температура воздуха не будет падать ниже -16 °С. При этом на севере Свердловской области похолодает до -29 °С.

По данным Уральского гидрометцентра, в ночь на 21 ноября столбики термометров в Екатеринбурге будут показывать -11...-13 °С, а днем -7...-9 °С. На следующий день будет немного теплее — ночью -10...-12 °С, а днем -6...-8 °С. В среду, наоборот, ожидается небольшое похолодание — ночью температура воздуха упадет до -14...-16 °С, а днем до -12...-14 °С.

С 21 по 23 ноября синоптики обещают в уральской столице переменную облачность и слабый ветер 2–7 метров в секунду.

В других районах Свердловской области температура может падать до -14...-19 °С ночью и -12...-17 °С днем. При этом на крайнем севере и в горах столбики термометров могут показывать -24...-29 °С. На трассах Среднего Урала по ночам и утрам может образовываться гололедица.