К концу рабочей недели на Среднем Урале ожидаются морозы до -32 °С

Ночная температура воздуха в уральской столице упадет до -27 °С, а в некоторых районах Свердловской области — до -32 °С. Фото: Полина Зиновьева

В пятницу и субботу ночная температура воздуха в уральской столице упадет до -27 °С, а в некоторых районах Свердловской области — до -32 °С. Однако к воскресенью столбики термометров поднимутся на 8–10 градусов.

В Екатеринбурге в пятницу ночью температура воздуха будет находиться на уровне -22...-24 °С. В ночь на субботу похолодает до -25...-27 °С, а в воскресенье потеплеет до -16...-18 °С. Дневная температура 2, 3 и 4 декабря -18...-20 °С, -14...-16° С и -10...-12° С соответственно.

Аналогичные показатели прогнозируются в целом по Свердловской области, однако на севере и в горах ночью похолодает до -32 °С.

По информации Уральского гидрометцентра, 2 и 3 декабря на территории всей Свердловской области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, а также слабый ветер. В воскресенье, 4 декабря, на Средний Урал придет небольшой снегопад.