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Общество / Природа
7 декабря 2022, 11:38

Средний Урал ждут аномальные морозы

  Валерия Белякова
Екатеринбург в мороз

На Среднем Урале ожидается существенное снижение температуры. Фото: Полина Зиновьева

В Свердловской области температура опустится ниже нормы на 814 градусов. Похолодание в регионе продолжится до конца дня 8 декабря.

В некоторых районах температура воздуха опустится до -29 °C. Такой прогноз озвучил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По данным Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в Свердловской области до 9 декабря прогнозируют средние ночные температуры в пределах 22 градусов ниже ноля, переменную облачность и местами небольшой снег. Дневные температуры ожидаются в пределах от -8 до -15 градусов. Ветер в эти дни — преимущественно северо-западный, местами с порывами до 14 метров в секунду.

Напомним, первые 30-градусные морозы пришли в Свердловскую область 18 ноября.

Областная газета Свердловской области

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