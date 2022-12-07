Средний Урал ждут аномальные морозы

На Среднем Урале ожидается существенное снижение температуры. Фото: Полина Зиновьева

В Свердловской области температура опустится ниже нормы на 8–14 градусов. Похолодание в регионе продолжится до конца дня 8 декабря.

В некоторых районах температура воздуха опустится до -29 °C. Такой прогноз озвучил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По данным Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в Свердловской области до 9 декабря прогнозируют средние ночные температуры в пределах 22 градусов ниже ноля, переменную облачность и местами небольшой снег. Дневные температуры ожидаются в пределах от -8 до -15 градусов. Ветер в эти дни — преимущественно северо-западный, местами с порывами до 14 метров в секунду.

Напомним, первые 30-градусные морозы пришли в Свердловскую область 18 ноября.