В Свердловской области МЧС предупреждает о непогоде

Непогода ожидается на Среднем Урале 11 декабря. Об этом предупреждает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Свердловской области.
Спасатели ссылаются на данные синоптиков. По их информации, в воскресенье ожидается сильный снег, метели и порывы ветра до 14 метров в секунду. На дорогах возможна гололедица.
В этой связи в ГИБДД региона просят жителей отказаться от дальних поездок.
Напомним, ранее главный синоптик Уральского гидрометцентра Галина Шепоренко сообщала о потеплении и снегопадах в регионе в выходные дни.