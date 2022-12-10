Темы дня

Общество / Природа
10 декабря 2022, 16:29

В Свердловской области МЧС предупреждает о непогоде

  Валерия Белякова
Снегопад

В Свердловскую область идут снегопады. Фото: Полина Зиновьева

Непогода ожидается на Среднем Урале 11 декабря. Об этом предупреждает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Свердловской области.

Спасатели ссылаются на данные синоптиков. По их информации, в воскресенье ожидается сильный снег, метели и порывы ветра до 14 метров в секунду. На дорогах возможна гололедица.

В этой связи в ГИБДД региона просят жителей отказаться от дальних поездок.

Напомним, ранее главный синоптик Уральского гидрометцентра Галина Шепоренко сообщала о потеплении и снегопадах в регионе в выходные дни.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
10.12.2022, 16:29 / Общество
В Свердловской области МЧС предупреждает о непогоде
10.12.2022, 16:07 / Общество
Космонавт Олег Артемьев показал, как играют в футбол в невесомости
10.12.2022, 14:58 / Общество
День прав человека ежегодно отмечают в мире 10 декабря
10.12.2022, 14:08 / Общество
Главред "Областной газеты" вошел в топ-100 влиятельных людей региона
10.12.2022, 13:17 / Общество
В Свердловской области за сутки выявили 346 случаев COVID-19