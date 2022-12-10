В Свердловской области МЧС предупреждает о непогоде

В Свердловскую область идут снегопады. Фото: Полина Зиновьева

Непогода ожидается на Среднем Урале 11 декабря. Об этом предупреждает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Свердловской области.

Спасатели ссылаются на данные синоптиков. По их информации, в воскресенье ожидается сильный снег, метели и порывы ветра до 14 метров в секунду. На дорогах возможна гололедица.

В этой связи в ГИБДД региона просят жителей отказаться от дальних поездок.

Напомним, ранее главный синоптик Уральского гидрометцентра Галина Шепоренко сообщала о потеплении и снегопадах в регионе в выходные дни.