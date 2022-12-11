МЧС продлило штормовое предупреждение в Свердловской области

На Среднем Урале 12 декабря ожидаются сильный снегопад и ветер с порывами до 18 метров в секунду. Фото: Полина Зиновьева

На Среднем Урале 12 декабря ожидаются обильный снегопад и сильный ветер с порывами до 18 метров в секунду. В связи с этим МЧС продлило штормовое предупреждение еще на один день.

Спасатели напоминают, что в непогоду рекомендуется держать окна закрытыми. Если же сильный ветер застал на улице, нужно как можно скорее укрыться в подъезде или в прочном здании. Прятаться возле стен домов, около рекламных щитов, на остановках общественного транспорта, под деревьями и рядом с недостроенными зданиями может быть опасно. Также стоит держаться подальше от проводов, неустойчивых конструкций и отдельно стоящих деревьев.

Кроме того, в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области призывают автомобилистов быть внимательными на дороге. В сложных погодных условиях важно соблюдать скоростной режим и дистанцию до других участников движения, а также избегать резких маневров. Парковать автомобили рядом с рекламными щитами и деревьями не рекомендуется, так как при сильном ветре возрастает риск повреждения машины.

О возникновении происшествий и необходимости оказания помощи жителей просят сообщать по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России 101 или единому номеру вызова экстренных служб 112.

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