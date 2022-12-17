Темы дня

Общество / Природа
17 декабря 2022, 14:45

В Свердловской области ожидается сильный снегопад

  Валерия Белякова
Снегопад

Мокрый снег пройдет 18 декабря. Фото: Полина Зиновьева

В ГУ МЧС РФ по Свердловской области предупреждают о надвигающемся сильном снегопаде. По прогнозу он ожидается 18 декабря.

В регионе ждут осадки в виде мокрого снега, который может налипать на провода. Высока вероятность гололеда и гололедицы на дорогах.

По данным синоптиков Уральского гидрометцентра, в воскресенье в регионе ожидается температура воздуха днем на юге 0…‑ 5 °C, на севере ‑8…‑13 °C, на крайнем севере до ‑16 °C. Ветер южный и юго-восточный с порывами до 14 метров в секунду.

Напомним, ранее синоптики предупреждали о потеплении до 0 градусов в Свердловской области.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
17.12.2022, 18:12 / Общество
Жительница Качканара осуждена за использование поддельного водительского удостоверения
17.12.2022, 17:35 / Общество
Военком из Подмосковья анонсировал возврат к двухлетней службе в армии
17.12.2022, 16:25 / Общество
В Екатеринбурге вынесен приговор организатору нарколаборатории
17.12.2022, 15:24 / Общество
Смертельная дорожная авария произошла в Ирбитском районе
17.12.2022, 14:45 / Общество
В Свердловской области ожидается сильный снегопад