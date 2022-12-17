В Свердловской области ожидается сильный снегопад

Мокрый снег пройдет 18 декабря. Фото: Полина Зиновьева

В ГУ МЧС РФ по Свердловской области предупреждают о надвигающемся сильном снегопаде. По прогнозу он ожидается 18 декабря.

В регионе ждут осадки в виде мокрого снега, который может налипать на провода. Высока вероятность гололеда и гололедицы на дорогах.

По данным синоптиков Уральского гидрометцентра, в воскресенье в регионе ожидается температура воздуха днем на юге 0…‑ 5 °C, на севере ‑8…‑13 °C, на крайнем севере до ‑16 °C. Ветер южный и юго-восточный с порывами до 14 метров в секунду.

Напомним, ранее синоптики предупреждали о потеплении до 0 градусов в Свердловской области.