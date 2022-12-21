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Общество / Природа
21 декабря 2022, 10:12

Свердловская область стала одним из главных поставщиков новогодних елок в Северную Осетию

  Валерия Белякова
Сосновый зимний лес

Уральские елки привезли в Северную Осетию со всеми необходимыми документами. Фото: Павел Ворожцов

Больше 2 250 елей для новогодних праздников поставили из Свердловской области в Северную Осетию. Об этом сообщили в пресс-службе Северо-Кавказского межрегионального управления Россельхознадзора.

Все деревья поступили в сопровождении карантинных сертификатов. Документы подтверждают, что ели были срублены законно, не заражены вредителями и прошли необходимый лабораторный контроль. Кроме этого, ко всем елкам прилагаются договоры и накладные.

В Северо-Кавказском межрегиональном управлении Россельхознадзора добавили, что больше всего новогодних деревьев в республику привезли из Ульяновской области (2 800 штук), еще 700 елей поступило из Челябинской области.

Напомним, в Свердловской области разработали карту мест, где можно на законных основаниях срубить елку на праздники.

Областная газета Свердловской области

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